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«Россия и Азербайджан должны ориентироваться на Путина и Алиева» депутаты комментируют визит И.Алиева в Сочи

Автор: Записал Юсиф Алиев, собкор 

«Прошедшая в Сочи встреча наших президентов - это очередное подтверждение неоспоримого факта очень близких дружественных отношений между Россией и Азербайджаном. Все возникающие вопросы обсуждаются в рабочем режиме, ключевые решения, принимаемые первыми лицами государств, находят свое воплощение и реализацию в развитии отношений между Россией и Азербайджаном во всех сферах», - заявил в интервью haqqin.az руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев, комментируя вчерашнюю встречу президентов Азербайджана и России в Сочи.

«Уверен, что именно в этом формате и будет развиваться дальнейшее взаимодействие независимо от попыток кого бы то ни было внести в это поступательное движение какой-либо диссонанс. Есть силы, желающие вбить клин между Россией и Азербайджаном. Но настоящая крепкая мужская дружба между нашими президентами, безусловно, не позволит этому случиться. Наши страны связывает многовековая дружба, которая и является прочным основанием для решения всех возникающих вопросов и поиска ответов на вызовы, которые ставит перед Россией и Азербайджаном наше непростое время».

Дмитрий Савельев

«Владимир Путин и Ильхам Алиев – два сильнейших и ярких лидера современности. Последние события в регионе, геополитические треугольники Россия-Азербайджан-Турция и Россия-Азербайджан-Иран, созданные по инициативе двух президентов, доказывают главное достижение этих выдающихся политиков - ни один вопрос, затрагивающий систему региональной безопасности, не находит своего решения без участия Азербайджана и России», - сказал haqqin.az, комментируя вчерашнюю встречу президентов, глава парламентской группы дружбы Азербайджан-Россия, председатель Комитета Милли Меджлиса Али Гусейнли.

Али Гусейнли

По словам азербайджанского депутата, Азербайджан и Россия развернули широкое стратегическое взаимодействие в различных сферах  межгосударственного сотрудничества: “Конечно, между двумя государствами периодически возникают нерешенные вопросы, но все проблемные стороны сострудничества решаются в рабочем порядке и на уровне дружеского союзнического диалога. Наши страны в первую очередь связывают личные доверительные отношения двух президентов. Российская и азербайджанская общественность должны ориентироваться на сотрудничество и диалог глав государств. Воля наших президентов и их видение российско-азербайджанского взаимодействия, формирующих дух межгосударственных отношений, должны стать ярким образцом для расширения отношений во всех сферах жизни”, - цитирует haqqin.az Али Гусейнли.

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