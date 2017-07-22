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Мощный пожар уничтожил десятки судов в Иране видео

 

В общей сложности 25 судов были либо уничтожены, либо повреждены из-за пожара в иранском портовом городе Кенган. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя местных властей.

Очевидцы сняли происходящее на видео: на кадрах виден взрыв. Среди пострадавших судов — 12 прогулочных и рыболовецких, а также 13 паромов. Часть из них утонула.

Отмечается, что к случившемуся могла привести неисправность в дренажном насосе причала.

Никто в результате произошедшего в пятницу инцидента не погиб. РЕН ТВ уточняет, что, по предварительным данным, восемь человек пострадали.

Ущерб оценили в два миллиона долларов.

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