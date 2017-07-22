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Президент Ингушетии: «Лично президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву…» Юнус-бек Евкуров в гостях у haqqin.az

Автор: Беседовал: Наир Алиев, отдел информации 

В Республике Ингушетия всерьез занялись привлечением инвестиций в регион. И не случайно именно здесь на днях прошла бизнес-сессия для регионов Северного Кавказа «Инвестируй в Кавказ». В эксклюзивном интервью haqqin.az глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров заявил о готовности создать все условия для азербайджанских инвесторов.

- Заинтересована ли Ингушетия в инвестициях из Азербайджана?

- Учитывая тот факт, что промышленность - это одна из развитых отраслей экономики страны, которая в основном включает в себя машиностроение, металлургию, топливно-энергетическую, химическую, продовольственную и другие области промышленности можно сказать, что Азербайджан имеет высокие темпы развития по этим направлениям.

И я уверен, что в этой связи, дальнейшее сотрудничество, налаживание отношений, обмен опытом с Азербайджанской Республикой может довольно положительно отразиться на развитии экономики Республики Ингушетия, снижении безработицы, повешении материального благосостояния жителей республики.

- Может, азербайджанские инвестиции уже пошли на какие-то проекты в Ингушетии?

- Пока встречи с азербайджанскими инвесторами у нас были только как консультативные и ознакомительные. 4 октября 2011 года было подписано соглашение между Правительством Республики Ингушетия и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 5 лет, которое пролонгируется автоматически.

В настоящее время есть договоренность с компанией A-SERA, которая является главной компанией в тепличном секторе и обладающая колоссальным опытом в строительстве различных систем теплиц, от современных полиэтиленовых, поликарбонатных до стеклянных теплиц. Первым и главным принципом A-SERA является, создание высокотехнологичных проектов с использованием высококачественной материалов для повышения урожая.

Также следует отметить, что в 2013 году был утвержден план мероприятий по реализации достигнутых договоренностей между Республикой Ингушетия и Республикой Азербайджан с определением ответственных исполнителей по следующим направлениям: развитие тепличного хозяйства, швейного производства, стройиндустрии, энергетики, туризма, спорта и культурного сотрудничества.

- Чем может привлечь Ингушетия иностранных инвесторов в целом и из Азербайджана в частности?

У нас созданы очень комфортные условия для инвесторов: это оформление документов по принципу «одного окна», налоговые льготы, предоставление промышленной площадки. Если раньше у нас проблема была с обеспечением инфраструктуры, то сегодня и этот вопрос решается очень успешно. Построены логистические центры с удобным расположением: они находятся в равной близости к федеральной трассе, к аэропорту и железнодорожному сообщению. Это значительная экономия на транспортных расходах.

Строится одно из самых крупных на юге России, более чем на 60 тыс. тонн хранилище с объемными холодильными установками. Есть ряд промышленных предприятий, которые могут обеспечивать строительную индустрию. Это заводы по производству алюминиевых радиаторов отопления, пластиковых труб, сборно-монолитного бетона, светодиодного осветительного оборудования и многое другое. Только в 2016 году мы заключили инвестиционные соглашения на 8 млрд рублей.

Мы приглашаем к себе и азербайджанских инвесторов, готовы создать для них все условия и будем рады сотрудничеству.

Пользуясь случаем, хочу пожелать мира и добра всему азербайджанскому народу и лично Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву.

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Президент Ингушетии: «Лично президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву…» Юнус-бек Евкуров в гостях у haqqin.az
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