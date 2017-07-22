Египет создал крупнейшую военную базу

В северной провинции Матрух у побережья Средиземного моря открыта крупнейшая на Ближнем Востоке и в Африке военная база. Открытие проводил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передает РИА «Новости».

Отмечается, что база названа в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. По данным министерства обороны Египта, она предназначена для усиления охраны территории к западу от второго по величине города страны — Александрии.

В зоне ответственности этой базы будут крупные нефтяные месторождения, морской порт. Кроме того, здесь будет первая в Египте АЭС, которую предполагается построить совместно с Россией.