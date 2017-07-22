Перемирие в Сирии

В зоне деэскалации «Восточная Гута» сирийские правительственные войска объявили о прекращении огня. Перемирие началось в 12.00 по дамасскому времени, сообщает национальное агентство SANA.

Отмечается, что у военных остается право применять оружие в случае нападения на их позиции.

Ранее в субботу сирийская оппозиция сообщила, что согласна на присутствие в «Восточной Гуте» российских и американских наблюдателей. При этом представитель движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди заявил, что оппозиция будет против участия Ирана в контроле этой зоны деэскалации.

21 июля Минобороны России и сирийские оппозиционеры подписали соглашение по контролю за функционированием зоны деэскалации неподалеку от Дамаска. В документе определены полномочия и позиции наблюдателей, а также маршруты доставки гуманитарной помощи. Соглашение было подписано в Каире при содействии египетских властей.