Полиция задержала водителя, убившего пешехода на своем Gelandewagen

В Баку арестован человек, сбивший насмерть переходящего дорогу пешехода на автомобиле Mercedes Benz-Gelandewagen; соответствующее заявление распространили Главное управление полиции города Баку и прокуратура города.

В заявлении говорится, что 20 июля примерно в 18:00 житель города Баку, ранее судимый Сафиев Бахман Сулейман оглу, 1984 г.р., управляя без доверенности автомобилем марки Mercedes Benz G63 с госномером 10 LJ 010, принадлежащем жителю города Баку Исаеву Рашаду Закир оглу, 1979 г.р., двигаясь со скоростью 100 км/ч на участке дороги Баку-Бильгя в поселке Бузовны Хазарского района, имеющем ограничение скорости в 90 км/ч, по неосторожности сбил насмерть переходящего дорогу Мусаева Эльмана Заман оглу, 1959 г.р., проживающего на съемной квартире в поселке Бузовны.

В связи с инцидентом незамедлительно была создана оперативно-следственная группа, проведен осмотр места происшествия с участием районного прокурора, сделаны фотоснимки, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в следственном отделе Хазарского РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК, по делу назначены судебно-медицинская и судебно-автотехническая экспертиза.

Бахман Сафиев был задержан и допрошен в качестве подозреваемого в присутствии адвоката. Ему было предъявлено обвинение по указанной статье УК, постановлением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В заявлении говорится, что в настоящее время также всесторонне расследуется распространенная в СМИ информация о причастности Бахмана Сафиева к вооруженному инциденту с группой лиц на территории Наримановского района в 2015 году.