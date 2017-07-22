Подписаться на уведомления
 

Полиция задержала водителя, убившего пешехода на своем Gelandewagen

 

В Баку арестован человек, сбивший насмерть переходящего дорогу пешехода на автомобиле Mercedes Benz-Gelandewagen; соответствующее заявление распространили Главное управление полиции города Баку и прокуратура города.

В заявлении говорится, что 20 июля примерно в 18:00 житель города Баку, ранее судимый Сафиев Бахман Сулейман оглу, 1984 г.р., управляя без доверенности автомобилем марки Mercedes Benz G63 с госномером 10 LJ 010, принадлежащем жителю города Баку Исаеву Рашаду Закир оглу, 1979 г.р., двигаясь со скоростью 100 км/ч на участке дороги Баку-Бильгя в поселке Бузовны Хазарского района, имеющем ограничение скорости в 90 км/ч, по неосторожности сбил насмерть переходящего дорогу Мусаева Эльмана Заман оглу, 1959 г.р., проживающего на съемной квартире в поселке Бузовны.

В связи с инцидентом незамедлительно была создана оперативно-следственная группа, проведен осмотр места происшествия с участием районного прокурора, сделаны фотоснимки, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в следственном отделе Хазарского РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК, по делу назначены судебно-медицинская и судебно-автотехническая экспертиза.

Бахман Сафиев был задержан и допрошен в качестве подозреваемого в присутствии адвоката. Ему было предъявлено обвинение по указанной статье УК, постановлением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В заявлении говорится, что в настоящее время также всесторонне расследуется распространенная в СМИ информация о причастности Бахмана Сафиева к вооруженному инциденту с группой лиц на территории Наримановского района в 2015 году. 

3299 просмотров


Старости
46 записей камер и 343 свидетеля
46 записей камер и 343 свидетеля Афгана Мухтарлы никто не похищал
Наша погода
Сегодня 40° / 23°
23 Июл 36° / 24°
24 Июл 30° / 23°
25 Июл 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9783 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

На Украине завершились военные учения Sea Breeze - 2017
Индонезия решила пойти по пути Филиппин
В Исландии ищут упавшего в водопад грузина
Полиция задержала водителя, убившего пешехода на своем Gelandewagen
Перемирие в Сирии
Египет создал крупнейшую военную базу
Президент Ингушетии: «Лично президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву…» Юнус-Бек Евкуров в гостях у haqqin.az
В Грузии погиб турист из Израиля при попытке сделать селфи
Мощный пожар уничтожил десятки судов в Иране видео
«Россия и Азербайджан должны ориентироваться на Путина и Алиева» депутаты комментируют визит И.Алиева в Сочи
Резкий спад цен на нефть
Трамп возмутился статьей в Washington Post
В Баку ищут набитого золотом плюшевого мишку
За убийство генпрокурора 28 человек приговорили к смерти
«Хезболлах» атаковала «Джебхат ан-Нусру»
В Гяндже задержали квартирных воровок
Все зависит от Эльмана Рустамова наша аналитика
Сын лидера «Талибан» подорвал себя
Военные корабли Ирана и Казахстана прибыли в Баку фото
Палестина оборвала все контакты с Израилем
Синоптики обещают жару
За вырубщиков деревьев в Баку взялась Генпрокуратура
В Агсу утонули дети
Facebook разрабатывает собственный смартфон
Баку ждет подданных Хашемитского Королевства эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться