На Украине завершились военные учения Sea Breeze - 2017

Украинско-американские учения Sea Breeze - 2017 завершились в субботу, торжественные церемонии закрытия прошли в Одессе и Николаевской области, сообщает командование ВМС ВС Украины.
"В Одессе и Николаевской области сегодня, 22 июля, проведены торжественные церемонии закрытия украинско-американских учений Sea Breeze - 2017, продолжавшихся с 10 июля. Маневры состоялись при участии представителей 16 стран, к ним привлекались почти 3,5 тысячи военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники", — говорится в сообщении на сайте минобороны.