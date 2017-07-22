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На Украине завершились военные учения Sea Breeze - 2017

 

Украинско-американские учения Sea Breeze - 2017 завершились в субботу, торжественные церемонии закрытия прошли в Одессе и Николаевской области, сообщает командование ВМС ВС Украины.

"В Одессе и Николаевской области сегодня, 22 июля, проведены торжественные церемонии закрытия украинско-американских учений Sea Breeze - 2017, продолжавшихся с 10 июля. Маневры состоялись при участии представителей 16 стран, к ним привлекались почти 3,5 тысячи военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники", — говорится в сообщении на сайте минобороны.

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На Украине завершились военные учения Sea Breeze - 2017
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