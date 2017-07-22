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Талибы похитили 70 человек

 

Не менее 70 жителей одной деревни похищены боевиками радикального движения "Талибан" в пятницу на юге Афганистана, семь похищенных убиты, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Глава полиции в провинции Кандагар сообщил, что порядка 30 человек освобождены, правоохранители не досчитались еще порядка 30 человек.

Независимый комитет по правам человека в Афганистане в субботу опубликовал сообщение, согласно которому более 70 человек похищены группой вооруженных людей в районе дороги, соединяющей Кангадар с городом Таринкот (провинция Урузган).

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