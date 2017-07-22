Новые санкции против Ирана и России

Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.

Документ поступил в нижнюю палату Конгресса США 12 июля — ровно через месяц после того, как был предложен верхней палате. Сенат Конгресса США одобрил текст 15 июня.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку.