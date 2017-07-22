Сирийские боевики убили миротворца

Бывший замглавы ливанского города Эрсаль Ахмад Флити погиб в результате ракетного обстрела его машины террористами вблизи сирийской границы, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления ливанской армии.

"Сегодня в долине Хамид на повороте Аль-Ажрам машина бывшего заместителя главы муниципалитета Эрсаль господина Ахмада Флити была атакована ракетой, выпущенной террористами "Джебхат ан-Нусры". Погибшего сопровождал Фаез Флити. Оба были уполномочены для переговоров", — говорится в заявлении.

В документе добавляется, что армия в координации с Красным крестом доставили пострадавших в больницу, однако Ахмад Флити погиб от тяжелых ранений.