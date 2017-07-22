Британский министр предрек еще четыре года премьерства Мэй

Министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг в интервью Daily Telegraph сделал прогноз о том, что премьер-министр страны Тереза Мэй сохранит свой пост по крайней мере до 2020 года.

Он выразил уверенность, что Мэй продолжит работу на посту премьера после осуществления Brexit в марте 2019 года, потому что имеет подавляющую поддержку Консервативной партии.

«Я абсолютно точно хочу видеть ее и считаю, что так и будет», — ответил он на вопрос о том, останется ли Мэй премьером и в 2020 году, передает Reuters.