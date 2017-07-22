В Риме заканчивается питьевая вода

Около 1,5 миллиона жителей Рима рискуют остаться без пресной воды в результате решения властей столичной области Лацио, которые из-за сильной засухи ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано.

Это беспрецедентное решение вступит в силу 28 июля. Причиной его принятия стала чрезвычайная ситуации, вызванная сильнейшей жарой, которая установилась на Апеннинах с самого начала лета. Климатологи отмечают, что минувший июнь стал самым жарким за всю почти 200-летнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года. В июле температуры во многих районах центральной и южной Италии вплотную подобрались к историческим максимумам, что привело к сильным лесным пожарам и резкому обмелению ряда водоемов.

"К сожалению, мы имеем дело с трагедией. Уровень озера Браччано настолько снизился, что это грозит природной катастрофой, которую даже трудно было себе представить до настоящего момента", — заявил в субботу в интервью новостному телеканалу Tgcom24 президент области Лацио Никола Дзингаретти.