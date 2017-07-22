В Тбилиси начали продавать мороженое со вкусом красного вина

В Тбилиси, где в эти дни температура воздуха достигает 40 градусов, появилось мороженое со вкусом полусладкого красного вина Хванчкара с добавлением десерта из виноградного сока и орехов (чурчхелы), приготовленное по таиландской технологии, передает "Интерфакс".

Новинку готовит одна местная компания, которая открылась в мае этого года и предлагает потребителю 40 натуральных ингредиентов (фрукты, орехи), из которых можно сделать более 700 комбинаций различного мороженого. Покупатель сам выбирает ингредиенты для мороженого, после чего его готовят прямо у него на глазах в течение нескольких минут. Ингредиенты мороженого размельчаются на специальной установке, которая охлаждает состав до минус 30 градусов.