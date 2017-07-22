Трамп: «New York Times помешала убить лидера ИГИЛ»

Президент США Дональд Трамп обвинил газету New York Times в срыве попытки вооруженных сил США ликвидировать главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади.

"Оплошавшая New York Times сорвала попытку США убить одного-единственного самого разыскиваемого террориста. Их несчастная повестка важнее национальной безопасности", — написал Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Трамп не пояснил, к чему относилось это высказывание. Позднее газета прокомментировала заявление, предположив, что твит возможно стал реакцией президента на репортаж на телеканале Fox News, транслировавшийся незадолго до размещения поста.

В репортаже руководитель командования специальных операций США генерал Рэймонд Томас сообщил, что вооруженные силы США "очень близко подобрались" к аль-Багдади после ликвидации "министра нефти" ИГ Абу Сайяфа в 2015 году, однако из-за утечки в СМИ уничтожить главаря ИГ не удалось. Как отмечает телеканал, речь идет о материале New York Times, в котором описывается, каким образом США смогли добыть ценные сведения о группировке.