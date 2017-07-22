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Иран создал собственные ракеты ПВО

 

Иран наладил серийное производство собственных ракет противовоздушной обороны "Сайад-3" ("Охотник-3"), сообщает в пятницу агентство Tasnim.

На церемонию запуска производства прибыл министр обороны Ирана Хосейн Дехган.

"Ракеты "Сайад-3" спроектированы с учетом современных мировых технологий и способны поражать различные цели, представляющие угрозу, в том числе истребители - "невидимки", беспилотники, крылатые ракеты, вертолеты, различные виды летательных средств", — заявил глава минобороны Ирана.

По его словам, дальность действия ракет "Сайад-3" составляет приблизительно 120 километров.

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