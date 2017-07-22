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Трамп ввел в строй самый дорогой в мире авианосец

 

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии спуска на воду новейшего авианосца американских ВМС Gerald Ford на восточном побережье США в Норфолке (штат Виргиния), сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я ввожу в строй корабль Gerald Ford. Да благословит Господь этот корабль и всех, кто на нем будет служить», — заявил Трамп.

Кроме того, он поблагодарил всех, кто работал над созданием авианосца — «инструмента сдерживания от любых войн», который в случае военного конфликта обеспечит победу США. Сам корабль он назвал «символом американской мощи и престижа в любом уголке мира».

В своем выступлении Трамп призвал «положить конец оборонному секвестру», имея в виду сокращения оборонного бюджета при экс-президенте Бараке Обаме.

Gerald Ford — самый дорогой в мире авианосец с примерной стоимостью в $13 млрд. Корабль стал первым авианосцем класса Gerald Ford, переданным ВМС США, которые призваны заменить технически устаревшие авианосцы класса Nimitz. 

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