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Премьер Венгрии о страшном плане Сороса

 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, заявил, что «существует план Сороса», который предусматривает привлечение в Европу миллиона иммигрантов из мусульманского мира и их распределение между странами ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на румынское СМИ.

«Мы можем воспрепятствовать этому процессу, если Евросоюз вновь обретет суверенитет, а каждое государство-участник — способность защищать собственные границы», — заявил он.

«Тогда мы сможем положить конец миграционному феномену и выдворить всех, кто въехал незаконно. Может быть, это звучит жестко, но не думаю, что проблему можно решить иначе»,— отметил премьер Венгрии.

В 2016 году господин Орбан заявил, что внесет в конституцию поправки, ужесточающие национальное миграционное законодательство.

Тогда правительство Венгрии приступило к рассмотрению вопроса об отмене инвестиционной программы получения вида на жительства для граждан третьих стран (не входящих в ЕС).

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