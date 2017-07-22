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Войска Турции и Армении на совместных учениях НАТО

Автор: Отдел информации 

Накануне министр обороны Грузии Леван Изория объявил о начале крупномасштабных военных учений Noble Partner 2017 («Благородный партнер»). Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Agenda.Ge, любопытно, что на учениях примут участие в том числе вооруженные силы Турции и Армении.

В целом, на военных учениях будут представлены пять стран-членов НАТО и три страны-союзницы. Личный состав учений, которые сосредоточены на совершенствовании навыков обороны и наступления, будет включать более 2800 солдат. В Грузию прибывают военнослужащие из США, Великобритании, Германии, Словении, Турции, Украины, Армении и Грузии.

Учрежденная в 2015 году программа НАТО Noble Partner является частью учений Европейского командования НАТО в регионе Черного моря на территории семи стран. Военные учения Noble Partner 2017 будут проходить в Грузии с 20 июля по 13 августа на полигоне Вазиани. Впервые на учениях выступят немецкие бронетранспортеры Boxer. На учениях НАТО также примут участие американские танки Abrams, БМП Bradley и Striker, а также американские военные самолеты C-130.

Изначально эти учения предусматривались для обучения военнослужащих из Вооруженных сил Грузии и стран-членов НАТО, как единиц Сил реагирования НАТО и для улучшения совместимости грузинских войск с подразделениями НАТО. В прошлом году на учения, которые проходили на грузинском полигоне Вазиани, прибыло около 1300 военнослужащих, в том числе 650 из США, 500 грузинских и 150 британских.

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