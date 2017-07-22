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Евросоюз раскритиковал США за санкции против Ирана и России

 

Евросоюз считает, что новые санкции против России и Ирана, законопроект по которым рассматривается в Конгрессе США, может нанести ущерб экономическим и энергетическим интересам ЕС, повлечь за собой «широкие и неизбирательные непредвиденные последствия», особенно в отношении усилий по диверсификации источников энергии из России, передает Reuters.

ЕС призвал Вашингтон продолжать координировать свои действия со своими партнерами «Группы семи» и предупреждать о непредвиденных последствиях. В Брюсселе подчеркивают важность того, чтобы «все возможные новые меры координировались между собой международными партнерами для поддержания единства в отношении санкций, которые лежат в основе усилий по полному осуществлению Минских соглашений».

Еврокомиссия предупредила о возможных «широких и неизбирательных непредвиденных последствиях», особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.

Отмечается, что намерение США принять этот законопроект обусловлен главным образом внутренними соображениями.

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