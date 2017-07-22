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Новая стратегия министра Фазиля Мамедова официоз

Автор: Отдел экономики 

В Минналогов Азербайджана идет подготовка «Стратегии развития людских ресурсов в налоговых органах на 2017-2019 годы». Как передает haqqin.az, об этом сообщил руководитель Центра образования ведомства Али Гасанов.

Фазиль Мамедов

Приоритетной задачей новой стратегии является подбор достойных кадров в налоговые органы страны путем привлечения людей, обладающих высоким образовательным и профессиональным потенциалом, чтобы использовать их знания и навыки для повышения эффективности работы ведомства.

Реализация стратегии в то же время обеспечит оптимальные возможности для саморазвития специалистов, повышения их мотивации к карьерному росту. Все это предусмотрено в документе с расчетом на возврат инвестиций в людские ресурсы.

Стратегия нацелена и на создание надежных связей между институтами управления людскими ресурсами, систематизацию существующих в этой сфере нормативных актов.

Вместе с тем новая разработка должна способствовать и более объективной и всесторонней оценке деятельности сотрудников, чтобы создать эффективную систему заинтересованности кадров в повышении профессионализма, продвижении по службе, а ведомство имело собственные ресурсы для назначения на руководящие должности.

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