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Массовое отравление на заводе в Сумгаите

 

Группа рабочих предприятия "SOCAR Полимер" с подозрением на массовое отравление была доставлена в клинику "Unikal" в Сумгаите, сообщает Туран.

B клинике данный факт подтвердили, но наотрез отказались предоставить какие-либо данные: "Эти больные переведены в Отделение инфекционных заболеваний больницы №1, поэтому информацию должно дать само отделение".

B отделении инфекционных заболеваний больницы №1 не назвавший себя врач подтвердил поступление к ним группы лиц: "Это было примерно 3-4 человека, мы поставили им диагноз "диарея", но это не окончательный диагноз, только после анализов можно будет сказать, в чем причина заболевания ".

Однако почему-то врач решил подчеркнуть и то, что среди тех, кто поступил с этим диагнозом, были и лица без симптомов данного заболевания. По словам врача, всем прибывшим промыли желудок, после чего они были отпущены домой, и оставшихся в больнице нет.

Однако другой источник сообщил, что в упомянутой больнице двое рабочих SOCAR проходят лечение в инфекционном отделении.

Неоднократные попытки "Туран" связаться по телефону с Сумгаитским городским отделом здравоохранения оказались безрезультатными.

Напомним, что несколько дней назад такое массовое отравление произошло на одном из предприятий SOCAR в Турции, однако в SOCAR заявили, что предприятие не имеет к нему отношения.

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