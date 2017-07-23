С наступлением жарких дней жители страны потянулись не только к морю, но и к множеству центров отдыха с бассейнами. Понежиться в прохладной воде, посидеть со стаканом охлажденного сока у кромки искусственного водоема – что может быть лучше?!

А между тем подогреваемая для комфорта купальщиков до определенной температуры вода бассейна является весьма благоприятной средой для размножения разного рода микробов, среди которых немало представляющих серьезную опасность для здоровья человека. Однако если владельцы бассейна правильно осуществляют обеззараживание воды, риск подхватить какую-нибудь заразу практически исключается.

Современные технологии позволяют постоянно поддерживать биологическую и химическую безопасность воды в бассейне. К сожалению, по сей день самым надежным обеззараживающим средством является такое ядовитое вещество, как хлор. Применяемый также режим проточности является гораздо менее эффективным. Так что хлор входит практически во все специальные составы для асептической очистки воды. И тут дилемма: меньше хлора - вредоносные бактерии активно размножаются, больше хлора – вода сама становится отравой, и раздражение кожи и слизистой оболочки глаз – не самое страшное последствие соприкосновения с таким компонентом и вдыхания его паров. Не говоря уже об аллергии на это вещество, при этом вполне могут случиться кашель, одышка и даже отек дыхательных путей и легких.

Потому-то и существуют конкретные санитарные нормы и правила обеззараживания воды. И требования к качеству воды в бассейнах довольно строгие. Это и рH – показатель кислотности состава, общая щелочность, жесткость воды, дезинфицирующие вещества, физические, бактериологические показатели и пр.

Так насколько вода в бассейнах Баку соответствует установленным нормативам? Отвечая haqqin.az на этот вопрос, заведующий отделом санитарии и гигиены Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымлы заявил, что контроль за санитарно-гигиеническим состоянием воды в бассейнах центров отдыха страны должна осуществлять администрация этих объектов.

Оказалось, что С 2015 года, после постановления президента страны о приостановлении проверок в частном секторе, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии приостановил наблюдение за биохимической безопасностью воды в бассейнах. Как утверждает эпидемиолог, штатный медицинский работник водного объекта должен каждый час контролировать наличие следов хлора в воде, уровень которого не должен быть ниже или выше нормы.

Однако делается это, по словам З.Кязымлы, далеко нерегулярно, если делается вообще. А потому с безопасностью воды в наших бассейнах дела обстоят не лучшим образом.

«Штатная единица врача имеется не на всех искусственных водных объектах. А если они и есть, то зачастую незнакомы с техникой контроля воды. А ведь биохимический состав воды зависит даже от количества купающихся и времени их пребывания в воде.

Haqqin.az решил посетить несколько популярных центров отдыха и узнать, насколько безопасно понырять в их бассейнах.

В АF Hotel Novxanı, в отличие от других развлекательных заведений, врач есть. Однако Нателла ханум, так зовут медицинского работника, сообщила, что бассейном занимается специально отведенный для этого работник отеля.

В центрах отдыха «Пальма», Green Ville, «Атлант», «Лотос» в Набрани, в принципе контроль состояния воды ведется довольно правильно. Система фильтрации, хлорирования в бассейнах этих центров автоматизирована. А их руководство заверило, что у них используется пресная вода, которую периодически пропускают через угольные фильтры, а сам бассейн очищается специальными агрегатами.

В общем, плавать и нырять в большинстве бассейнов, похоже, можно, однако для надежности не помешает обзавестись современными гаджетами, измеряющими уровень компонентов, применяющихся для обеззараживания. Благо в интернет-магазинах широкий выбор разного рода тестеров качества воды.