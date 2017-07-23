Вандалы разгромили могилу маршала Петена

Вандалы разгромили могилу французского маршала Анри Филиппа Петена, возглавлявшего коллаборационистское правительство Франции в годы немецкой оккупации во время Второй мировой войны, сообщает газета Parisien.

По данным издания, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на кладбище Порт-Жуанвиль в департаменте Вандея. По словам жандармов, прибывших на место из-за сообщения о поджоге, злоумышленники сломали крест, а также расписали краской надгробие. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что вандалы не в первый раз громят могилу французского маршала. Предыдущее нападение произошло в 2007 году.

Анри Филипп Петен (1856 — 1951) — французский военный, государственный деятель, маршал Франции. В 1940-1944 годах возглавлял коллаборационистское правительство Франции, известное под названием "режим Виши".