История с массовой дракой с участием сотрудников известной охранной фирмы Riyad нашла свое продолжение. Ранее haqqin.az довел до внимания читателей позицию известного предпринимателя Фаика Сеидова, которая заключалась в том, что арестованный бизнесмен Азадхан Ханмамедов организовал нападение на его супермаркет. После выхода в свет публикации с редакцией haqqin.az связалась противоположная сторона и представила свои доводы на озвученные обвинения.

В частности, адвокат предпринимателя Азадхана Ханмамедова Джейхун Юсифов не стал отрицать тот факт, что его подзащитный находился в приятельских отношениях с Фаиком Сеидовым и даже учувствовал на церемонии открытия супермаркета, рядом с которым и произошла массовая драка.

Джейхун Юсифов отметил, что объект, площадью в 526 кв.м., где позже открылся супермаркет, был передан Азадханом Ханмамедовым в пользование Фаика Сеидова. Однако затем Фаиг Сеидов злоупотребил доверием своего приятеля и захватил прилегающую к объекту территорию в 620 кв.м. и подвал площадью в 1000 кв.м. Фаик Сеидов стал заниматься предпринимательской деятельностью и в то же время отказался платить арендную плату.

Адвокат добавил, что речь идет не об одном объекте, как утверждает Фаик Сеидов, а о четырех.

«Мы представили журналистам все документы, подтверждающие, что эти объекты принадлежат Азадхану Ханмамедову. Фаик Сеидов утверждает, что объект в 526 кв.м. был передан ему в счет долга. Но речь идет о четырех объектах. Для справки отмечу, что территория, на которой расположен маркет SafaStore превышает 2100 кв.м. Если Фаиг Сеидов утверждает, что объект был передан ему в счет долга, то где нотариальные записи, подтверждающие слова предпринимателя? Пусть представят журналистам эти документы. Если купля/продажа объекта не проводилась в нотариальной форме, то о какой передаче прав на собственность вообще может идти речь?», - сказал адвокат.

Джейхун Юсифов также не отрицает факта встречи брата Азадхана Ханмамедова Алифага с Фаиком Сеидовым.

«Да, Фаик Сеидов через общих знакомых изъявил Алифаге желание встретиться и решить дело мирно. Встреча состоялась 10 июля, и Фаик Сеидов заявил, что не имеет никаких притязаний к объектам Азадхана Ханмамедов и вскоре отзовет свои иски. Но 13 июля он снова вызвал на встречу Алифагу и потребовал перевести недвижимость на его имя. В противном случае Фаик Сеидов пообещал распространить видеокадры их встречи и стал угрожать членам его семьи. Из-за отсутствия доказательств поступавших угроз, обращаться в правоохранительные органы было бессмысленно», - сказал адвокат.

Джейхун Юсифов обвинил Фаика Сеидова в распространении лживой информации про Азадхана Ханмамедова и оказании давления на справедливое разбирательство это дела.

«Фаик Сеидов утверждает, что работники супермаркета могут остаться без работы из-за Азадхана Ханмамедова. Но мой подзащитный лишь требует вернуть обратно свою собственность. И, кроме этого, он в устной форме обещал Фаику Сеидову трудоустроить сотрудников супермаркета», - сказал он.

Адвокат добавил, что данная недвижимость и вправду заложена в банке, и его подзащитный готов вернуть банковский кредит. Но дело в том, что недвижимость незаконно захвачена и Азадхан Ханмамедов хочет получить ее обратно с целью закрыть банковский кредит. На эти объекты были найдены несколько реальных покупателей, но Фаик Сеидов не позволяет продать их, и намерен во что бы то ни стало отнять их у Азадхана Ханмамедова».

«Что касается неприятных событий, которые произошли перед супермаркетом, то мы не отрицаем этого. Но мы не организовывали драку. Сами подумайте, стал бы бизнесмен заключать законную сделку с охранной фирмой, зная, что там будет драка? Охранная фирма Riyad также выступила с заявлением, в котором отметила, что драка произошла из-за того, что люди Фаика Сеидова устроили провокацию. Азадхан Ханмамедов заключил законное соглашение с охранной фирмой по обеспечению охраны принадлежащей ему собственности. Разве жениха арестовывают из-за того, что на его свадьбе произошла драка? Это же смешно», - сказал адвокат.

Отвечая на обвинение о том, что Азадхан Ханмамедов мошенническим путем захватил крупный объект в поселке Сураханы, адвокат отметил, что этот вопрос не относится к проблеме заказного ареста Азадхана Ханмамедова. По словам Джейхуна Юсифова, данный объект был куплен его подзащитным законным путем, что подтвердило и соответствующее заявление суда.

В конце беседы Джейхун Юсифов сказал, вопреки заявлениям Фаига Сеидова, именно Аздахан Ханмамедов стал жертвой ложных публикаций в СМИ.

«Именно противоположная сторона стала первой публиковать ложные обвинения в СМИ. Я, будучи адвокатом, всегда стараюсь быть на стороне справедливости. Это дело должно быть расследовано объективно, без внешнего вмешательства. Перед законом равны все, и каждая незаконная деятельность должна быть наказана», - заключил адвокат.