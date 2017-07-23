На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, президент Азербайджана Ильхам Алиев заговорил о болезненном вопросе вмешательства в российско-азербайджанские отношения третьих сил, сообщили haqqin.az официальные источники, близкие к российскому правительству.

В частности, на встрече было отмечено, что развитие стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Россией беспокоит армянское лобби и подконтрольных ей сил, включая лиц, представленных в государственных органах России, занимающихся антиазербайджанской деятельностью. Эти силы, а также некоторые международные круги пытаются нанести урон азербайджано-российским отношениям.

Президенты отметили, что характер этих отношений между странами, их глубина и перспективы развития, а также дружба и взаимное доверие между главами двух государств, являются важными факторами, обуславливающими тщетность подобных попыток.

Стороны отметили, что попытки со стороны вмешаться в двусторонние отношения между двумя странами не приносили, и не будут приносить никакого результата.

Отметим, что ранее азербайджанские СМИ, включая и haqqin.az, неоднократно подчеркивали негативную и деструктивную роль некоторых проармянских кругов в России, занявших откровенно враждебную позицию в отношении Азербайджана. Этнические армяне, занимающие высокие государственные посты в российской политической иерархии, в большей степени преследуют интересы мирового армянства, нежели национально-государственных интересов России.

Не так давно Минюст России принял решение аннулировать регистрацию азербайджанской диаспорской организации ВАК. Это событие вызвало крайнее удивление и озабоченность в правительственных кругах Азербайджана.

Вызывают недоумение и антиазербайджанские заявления МИД России. Так внешнеполитическое ведомство России недавно выступило с далеким от дипломатической этики заявлением, в котором фактически обвинило Азербайджан в дискриминации российских граждан армянского происхождения своим запретом на въезд в страну. Парадоксально, но это заявление прозвучало в день гибели мирных азербайджанцев в результате точечного и массированного обстрела азербайджанских поселений в оккупированном низменном Карабахе.

Кульминацией антиазербайджанской деятельности некоторых кругов в России стали попытки посла России в Иране Левана Джагаряна торпедировать проект «Север-Юг», который был лично поддержан президентом Путиным на саммите президентов Азербайджана, России и Ирана в Баку в августе прошлого года.