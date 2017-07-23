В вечерние часы возникли проблемы с доступом к сайте Государственного телеграфного агентства Азербайджана (АзерТАдж). При попытке войти на сайт выдавало ошибку 502 Bad Gateway. Это одна из самых распространенных ошибок подключения к сайту и как правило вызвана неправильной работой оборудования хостера или его неправильной настройкой.

Еще одной причиной возникновения данной ошибки может быть массированная хакерская атака. На момент написания заметки, заявления от АзерТАдж о причинах возникновения неполадок не поступало.

В настоящее время доступ к сайту восстановлен.

Стоит отметить, что АзерТАдж является главным источником официальной государственной информации для местных и зарубежных СМИ и соответственно техническая поддержка сайта ведется на очень высоком уровне.