24 года без Агдама

Сегодня исполняется 24 года со дня оккупации Арменией Агдамского района Азербайджана.

Вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района. Из 1094 кв. километров территории Агдама захвачено 882 кв. километров, один город и 80 сел. Вынужденными переселенцами стали 128 тысяч человек, 17 тысяч из них - представители старшего поколения.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.