Глава МВД Нахчывана на своем посту

Информация об увольнении главы МВД Нахчывана Ахмеда Ахмедова не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил начальник отдела информации и правового обеспечения Прокуратуры Нахчыванской автономной республики Фаиг Сафаров.
Фаиг Сафаров опроверг сообщения об увольнении генерал-лейтенанта Ахмеда Ахмедова и помещении его под домашний арест.
Сообщается, что генерал в настоящее время находится в отпуске.
Напомним, что ранее сообщалось о проверках в МВД Нахчывана, в результате которых был уволен и взят под домашний арест генерал Ахмед Ахмедов.