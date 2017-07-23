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Глава МВД Нахчывана на своем посту

 

Информация об увольнении главы МВД Нахчывана Ахмеда Ахмедова не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил начальник отдела информации и правового обеспечения Прокуратуры Нахчыванской автономной республики Фаиг Сафаров.

Фаиг Сафаров опроверг сообщения об увольнении генерал-лейтенанта  Ахмеда Ахмедова и помещении его под домашний арест.

Сообщается, что генерал в настоящее время находится в отпуске.

Напомним, что ранее сообщалось о проверках в МВД Нахчывана, в результате которых был уволен и взят под домашний арест генерал Ахмед Ахмедов.

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Глава МВД Нахчывана на своем посту
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