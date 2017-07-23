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Франция, Египет и Швеция требуют созыва Совбеза ООН Из-за событий в Иерусалиме

 

Франция, Египет и Швеция запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН в связи с напряженной обстановкой в Иерусалиме, сообщил Интерфаксу источник в штаб-квартире ООН.

"Обсуждение последних событий в Иерусалиме состоится в понедельник в первой половине дня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инициаторами встречи выступили Египет, Швеция и Франция.

Ранее сообщалось, что три палестинца погибли в результате столкновений с израильскими военными в Иерусалиме, а более 190 человек получили ранения. Беспорядки в городе начались после ужесточения мер безопасности на Храмовой горе из-за нападения на полицейских несколько дней назад. Израильские власти временно запретили вход на территорию Храмовой горы палестинским мужчинам в возрасте до 50 лет.

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