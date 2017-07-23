Еще одно землетрясение в Турции

В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,0 в 01:12 по местному времени, передает CNN Turk.
Подземные толчки были зарегистрированы в районе Чан. Очаг залегал на глубине 14,55 километров.
Жертв и разрушений нет.
В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,0 в 01:12 по местному времени, передает CNN Turk.
Подземные толчки были зарегистрированы в районе Чан. Очаг залегал на глубине 14,55 километров.
Жертв и разрушений нет.
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