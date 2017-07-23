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Американский генерал: «Интересы России и Ирана в Сирии разойдутся»

 

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд полагает, что Россия и Иран соперничают за влияние на власти Сирии и в перспективе их интересы не будут совпадать. Об этом он заявил в субботу во время выступления на конференции по безопасности в Аспене, передает ТАСС.

«По моему мнению, у Ирана и России различные долгосрочные политические цели в Сирии, - сказал Данфорд. - И чем дольше продолжается кампания, тем более очевидными становятся эти различия».

«Полагаю, справедливым будет сказать, что Иран и Россия соперничают за влияние на режим в настоящее время», - отметил генерал, выступление которого транслировалось на сайте конференции. Он считает, что сложно сказать, Москва или Тегеран обладает большим влиянием на Дамаск.

«В конечном счете Иран желает в Сирии иного, нежели Россия», - заверил глава КНШ. Он не пояснил, в чем суть противоречий между государствами, о которых он говорил. 

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