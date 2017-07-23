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Израильские спецслужбы задержали руководителей ХАМАС

 

Израильские силовики в ночь на воскресенье задержали 25 сторонников ХАМАС, включая высокопоставленных представителей главной организации палестинских исламистов, сообщила антитеррористическая спецслужба ШАБАК, передает РИА Новости.

Аресты на Западном берегу реки Иордан израильтяне называют частью "превентивной кампании", которая проводится на фоне массовых протестов местной арабо-мусульманской общины против установки металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору — третью по значимости святыню ислама.

"В рамках совместной операции ШАБАК и Армии обороны Израиля 25 активистов ХАМАС были задержаны минувшей ночью. Задержания, в том числе ряда высокопоставленных фигур ХАМАС, стали частью превентивной кампании… против террористических организаций, проводимой последнюю неделю на фоне обострения ситуации вокруг Храмовой горы", — сказано в сообщении спецслужбы.

ХАМАС, признанный в Израиле террористической организацией, контролирует сектор Газа и выступает в оппозиции к Палестинской национальной администрации, правящей на Западном берегу.

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