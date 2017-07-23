Подписаться на уведомления
 

Макрон теряет рейтинг

 

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона за месяц потерял 10 процентных пунктов и составляет 54 процента. Такие данные приводит Journal du Dimanche со ссылкой на результаты опроса центра Ifop.

Как отмечается, это наиболее сильное падение доверия населения к президенту спустя три месяца у власти, не считая потери 15 пунктов у Жака Ширака в мае-июле 1995 года.

Издание отмечает, что такая динамика обусловлена проблемами с принятием военного бюджета, опасениями, связанными с реформами в сфере пенсионного обеспечения, трудового права, налогообложения.

При этом рейтинг Макрона находится по-прежнему на высоком уровне, если сравнивать с предшественниками. В сентябре 1981 года у Франсуа Миттерана рейтинг был на уровне 48 процентов, у Франсуа Олланда — 56 процентов в июле 2012-го, и лишь у Николя Саркози он был заметно лучше — 66 процентов в июле 2007 года.

629 просмотров


Старости
46 записей камер и 343 свидетеля
46 записей камер и 343 свидетеля Афгана Мухтарлы никто не похищал
Наша погода
Сегодня 36° / 25°
24 Июл 31° / 23°
25 Июл 31° / 23°
26 Июл 32° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9783 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Военного прокурора Украины заочно арестовали в России
Восемь азербайджанцев стали гражданами Украины за полгода
WSJ: Бывший пресс-секретарь Трампа стащил мини-холодильник из Белого дома
Завтра в Баку будет жарко
Эрдоган: «Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела Турции»
Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету
Глава МИД Австрии: «Надо прекратить переговоры с Турцией»
Макрон теряет рейтинг
Израильские спецслужбы задержали руководителей ХАМАС
Американский генерал: «Интересы России и Ирана в Сирии разойдутся»
Еще одно землетрясение в Турции
Франция, Египет и Швеция требуют созыва Совбеза ООН Из-за событий в Иерусалиме
На фронте снова неспокойно
Глава МВД Нахчывана на своем посту
24 года без Агдама
Почему остановился главный правительственный сайт Азербайджана? фото
Кого на встрече с Путиным Алиев обвинил в подрыве отношений между Россией и Азербайджаном? эксклюзив
Война бизнесменов за недвижимость в Баку продолжение истории
Вандалы разгромили могилу маршала Петена
В бакинских бассейнах между хлором и микробами молот и наковальня
Массовое отравление на заводе в Сумгаите
Новая стратегия министра Фазиля Мамедова официоз
Евросоюз раскритиковал США за санкции против Ирана и России
Войска Турции и Армении на совместных учениях НАТО
Премьер Венгрии о страшном плане Сороса
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться