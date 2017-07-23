Макрон теряет рейтинг

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона за месяц потерял 10 процентных пунктов и составляет 54 процента. Такие данные приводит Journal du Dimanche со ссылкой на результаты опроса центра Ifop.

Как отмечается, это наиболее сильное падение доверия населения к президенту спустя три месяца у власти, не считая потери 15 пунктов у Жака Ширака в мае-июле 1995 года.

Издание отмечает, что такая динамика обусловлена проблемами с принятием военного бюджета, опасениями, связанными с реформами в сфере пенсионного обеспечения, трудового права, налогообложения.

При этом рейтинг Макрона находится по-прежнему на высоком уровне, если сравнивать с предшественниками. В сентябре 1981 года у Франсуа Миттерана рейтинг был на уровне 48 процентов, у Франсуа Олланда — 56 процентов в июле 2012-го, и лишь у Николя Саркози он был заметно лучше — 66 процентов в июле 2007 года.