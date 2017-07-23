Глава МИД Австрии: «Надо прекратить переговоры с Турцией»

Турция все больше отдаляется от Евросоюза, поэтому Брюссель должен занять четкую позицию по отношению к Анкаре. Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью германской газете Welt am Sonntag, передает ТАСС.

«Мой прогноз относительно того, что Турция будет все больше отдаляться от Европы, сбывается», - сказал он. Министр отметил, что «будет и дальше выступать за прекращение переговоров о ее вступлении в ЕС».

«Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции, и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней», - считает он.

«Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от Турции», - подчеркнул Курц. По его словам, важно, чтобы ЕС сам был в состоянии охранять собственные внешние границы.

Глава австрийского МИД осудил «волну задержаний и увольнений в Турции после попытки путча» в прошлом году и приветствовал меры против Анкары, о которых на этой неделе заявил его германский коллега Зигмар Габриэль.

«Еще несколько недель назад он критиковал меня за мою ясную позицию и обвинял в популизме», - заметил Курц.