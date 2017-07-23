Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

Ракета, выпущенная утром 23 июня с территории сектора Газа в сторону Израиля, была сбита в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своём Твиттере.

A short while ago, a rocket was launched from the northern Gaza Strip. The rocket exploded mid-air. No injuries have been reported. — IDF (@IDFSpokesperson) 23 июля 2017 г.

«Некоторое время назад был зафиксирован ракетный запуск из северной части сектора Газа. Ракета взорвалась в воздухе. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 июня Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Тогда в ответ на пуск ракеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

В марте текущего года сектор Газа также выпустил ракету в сторону Израиля. В ответ на это израильские самолёт и танк поразили огнём две позиции движения ХАМАС в секторе Газа.