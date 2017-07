Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

Ракета, выпущенная утром 23 июня с территории сектора Газа в сторону Израиля, была сбита в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своём Твиттере.

A short while ago, a rocket was launched from the northern Gaza Strip. The rocket exploded mid-air. No injuries have been reported.