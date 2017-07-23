Эрдоган: «Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела Турции»

«Турция – демократическое, социально ориентированное и правовое государство. Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела нашей страны», - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в преддверии визита в три страны Персидского залива, сообщают турецкие СМИ, передает Тренд.

Президент Эрдоган заявил о недопустимости давления на Анкару, в том числе со стороны Берлина.

По его словам, безусловно, Турция предпримет соответствующие шаги по пресечению провокаций, при которых иногда используют дипмиссии зарубежных стран.

Эрдоган привлек внимание к тому факту, что многие члены террористического течения Фетхуллаха Гюлена (FETО) свободно действуют в Германии.

«Анкара передала Берлину список фамилий данных лиц. Несмотря на наличие договора об экстрадиции преступников, Германия отказалась выдать Турции террористов FETО. При этом власти Германии открыто выражают недовольство в связи с положением двух своих граждан, один из которых был осужден, а второй - арестован в Турции», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что решение по делам этих лиц принимает независимое турецкое правосудие.

«Но немецкие политики пытаются использовать эту тему в качестве аргумента предвыборной пропаганды. Как известно, в октябре в Германии пройдут выборы, и ряд политиков пытается играть на настроениях внутри страны. Но это нас не касается», - добавил турецкий лидер.

«Я неоднократно говорил главе МИД Германии и в его лице всем дипломатам этой страны о том, что необходимо учитывать тот факт, что Анкара и Берлин являются партнерами по НАТО. Турция также является страной-кандидатом на вступление в ЕС. То есть стратегическое партнерство между нашими странами является долгосрочным. И в этой связи нужно избегать шагов, которые могли бы бросить тень на наше сотрудничество», - добавил Эрдоган.

Президент предупредил, что если Берлин, предоставив убежище террористам, бежавшим из Турции, опекает их, даже принимает, в том числе на уровне администрации президента, то безусловно, должен быть готов к ответной реакции Анкары.