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Завтра в Баку будет жарко

 

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщили сегодня в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Однако утром на полуострове местами вероятны кратковременные дожди. Временами будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-24, днем 30-34, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и повысится с 753 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувелянах – 26-27, Турканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. Есть вероятность, что дожди будут интенсивными. Ветер западный, местами порывистый.

Ночью температура воздуха соствит 20-25, днем 32-37, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.

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