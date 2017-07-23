За шесть месяцев 2017 года гражданство Украины получили восемь азербайджанцев. Об этом говорится в отчетах Администрации президента и Государственной миграционной службы Украины, передает Корреспондент.net.

Согласно информации, с начала 2017 года президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство 405 лицам. Среди них 55 граждан России, 54 – Сирии, 47 лиц без гражданства, 44 гражданина Армении, 35 – Афганистана и 31 – Молдовы.

Еще 17 принятых в 2017 году в украинское гражданство лиц были гражданами Ирана, 16 – Грузии, 15 – Ливана, 11 – Узбекистана, 10 – Иордании.

Также Порошенко предоставил гражданство Украины 9 гражданам Ирака, по 7 – Египта и Пакистана, 6 – Нигерии, 5 – Туркменистана, по 4 – Беларуси и Казахстана, по 3 – Турции и Вьетнама, по 2 – Алжира и Туниса, по 1 – США, Бразилии, Литвы, Таджикистана, Кот д'Ивуара, Того, Ливии, Марокко, Судана и Палестины.