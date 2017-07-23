Военного прокурора Украины заочно арестовали в России

Басманный суд Москвы заочно арестовал военного прокуратура Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока. Об этом в воскресенье, 23 июля, ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, судебное заседание, на котором было принято это решение, прошло 20 июля.

Кравченко и Приймачок обвиняются по части 2 статьи 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, связанного с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

Как отмечает ТАСС, военный прокурор и следователи ведут на Украине уголовное производство в отношении министра обороны России Сергея Шойгу. Кравченко также возглавляет следственную группу по делу о государственной измене бывшего президента республики Виктора Януковича.