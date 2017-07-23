В СССР и на постсоветском пространстве, обличая правила игры в международной политике, часто вспоминают слова президента США Франклина Рузвельта, сказанные им в отношении, как утверждает легенда, никарагуанского диктатора Сомосы – «Он, КОНЕЧНО, сукин сын, но ЭТО наш сукин сын». А собственно, ради чего сильные мира сего выискивают и ставят во главе народов презираемых ими же диктаторов или как ныне стало модно говорить – авторитаристов?

Люди гибнут за металл!

И не только из-за презренного злата. Сторонники этой версии утверждают, что на самом деле никаких «ценностей» не существует, кроме нефти, газа и алмазов, что вся мировая политика ставит перед собой целью захват более сильными странами ресурсов, принадлежащих более слабым.

Все остальное – ценности, права человека, религия, и прочие нематериальные соображения – всего лишь прикрытие, маскировка, и в случае необходимости от них легко отказываются.

Со стороны звучит вроде бы убедительно, но мировая история полна примеров, как подтверждающих такое мнение, так и опровергающих его.

К примеру, не было никаких очевидных причин для того, чтоб Россия ввязалась в Первую мировую войну. Соберите самых лучших современных политологов, конфликтологов, биржевых аналитиков, дайте им самую совершенную программу прогноза событий на ближайшие несколько лет, перебросьте их в 1914 год, и они вам выдадут однозначный результат – степень вероятности того, что Николай Второй пойдет войной на своих немецких и австрийских кузенов из-за какой-то Сербии – равна нулю.

Однако же случилось то, что случилось – миллионы человек погибли, развалилась целая империя, а все потому, что самодержец принял решение защищать единоверцев-сербов. И заметьте, спустя почти столетие после этого катастрофического правления последнего русского царя современная демократия объявляет ни в чем неповинным и ставит рядом с Петром Первым, Екатериной Второй и Иваном Грозным. Но это – к слову… Продолжим сербский сюжет в истории последней императорской войны, сгубившей окончательно Россию царскую.

Какие могли быть экономические интересы у России в Сербии? Что, там есть какие-то диковинные природные ресурсы, ради которых стоит поставить на кон целую империю?

А все уперлось как раз в них – в ценности. Таких случаев в мировой истории – вагон и целая тележка. Страны нередко вступали в войны из-за религиозного фактора, из-за этнической близости, просто из соображений престижа, словом, из-за всего на свете, кроме денег, нефти, газа и золота.

Впрочем, бывали и противоположные случаи – к примеру, США отстояли Кувейт после вторжения Саддама Хуссейна по большей части из-за нефти. Нет, конечно, это не значит, что Хуссейну сошел бы с рук захват Кувейта, если б он не был чрезвычайно богат нефтью – мировое сообщество наверняка приняло бы меры экономического, политического, возможно даже военного характера, но прямого, и молниеносного, масштабного армейского вторжения скорее всего бы не было.

Да что там, неужели кто-то забыл, что Холодная война была войной не за нефть, газ, золото и алмазы, а войной идеологий – то есть на первом плане были опять-таки ценности иного порядка...

США поддерживали в Латинской Америке диктаторов, которые гарантировали им, что не допустят до власти коммунистов. А ради этого можно перед камерами подолгу пожимать руку и «сукиному сыну». Ставки были слишком уж велики. Можно себе представить что стало бы с Чили, если б во главе страны не стоял в течение 16 лет образцовый латиноамериканский сукин сын в военной форме и черных солнцезащитных очках Аугусто Пиночет.

Как ни крути, а большинство «сукиных детей» свою миссию выполнили, не допустив победу коммунистов в своих странах.

И тут мы опять имеем столкновение двух идеологических систем. СССР и Запад не рынок делили между собой – в этом как раз они быстро нашли бы общий язык – они делили человеческие симпатии.

Грузию поменяют на Северную Корею!

Правила игры во внешней политике не сильно изменились и сейчас – в наше время, как и всегда, игры на большой мировой шахматной площадке идут по-разному регламенту – где-то цинично, и с оглядкой исключительно на нефть и газ, а где-то – сугубо практически интересы приносятся в жертву ценностям.

Ну вот, например, раз в 2-3 года в Грузии кто-то запускает разговоры о том, что «назревает обмен» - нас поменяют на Северную Корею, на Иран, на Сирию, да мало ли на кого можно поменять. И это при том, что в Грузии - ни нефти, ни газа…

И всегда эти разговоры заканчиваются ничем. И они не могут закончиться чем-то иным, поскольку такова мировая политика.

В мировой политике, вопреки существующим представлениям, богатство и деньги не являются главным фактором. Ну, казалось бы, что стоит американцам просто сдать все постсоветское пространство, окончательно и бесповоротно признав его сферой влияния Москвы? Взамен Вашингтон получил бы очень крупный бонус в вопросах, имеющих значительно большее значение.

Вполне вероятно, Россия могла бы быть значительно более уступчивой, скажем, в Сирии, если бы ей взамен вручили бы ключи от Тбилиси, или, скажем, смягчили бы санкции, введенные за Донбасс.

Будь политика базаром, как думают многие, скорее всего так бы и случилось. Но политика - не базар, и есть вещи, которые не меняются. И одна из них - империи не торгуют своими союзниками, даже если это выгодно. Потому что империя, торгующая союзниками, проживет недолго, так как потеряет главный свой ресурс – не деньги, не оружие и не телевидение, а доверие местных элит. Самый свежий пример – Горбачев, полагавший, что уступив Ближний Восток и Восточную Европу, можно сделать СССР мировым лидером. И заодно себя, любимого.

Нет, крупные страны, претендующие на роль гегемонов в мировом ли масштабе или в региональном, ведут себя иначе. Взгляните на Турцию, которая по мере своих возможностей интересуется тюркскими народами по всему миру, в том числе и в тысячах километров от своих границ.

Многим покажется странным, но такой же двойственный подход проповедует сегодня Запад и на постсоветском пространстве.

Ну вот пример – Украина, которая вроде как является одним из союзников Запада на постсоветском пространстве. Несмотря на это, у Киева все никак не складываются отношения с Брюсселем и Вашингтоном, о чем исчерпывающе не раз рассказывалось и на страницах haqqin az.

Уж казалось бы, какая европейцам и американцам разница – как там управляет бюджетом правительство Гройсмана, чем заняты чиновники различных уровней, как выполняются различные обязательства, взятые официальным Киевом перед ЕС? Сукин сын, но наш сукин сын, вне всяких сомнений, к чему тогда все эти условности?

Но и тут встает вопрос ценностей – если страна хочет интегрироваться с Западом, стремится занять свое место в евроатлантическом сообществе, то и на новых партнеров надо быть похожим – во всем. Как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж.

Теперь уже недостаточно быть только ихним сукиным сыном

Западные страны куда более требовательны к своим союзникам, чем к государствам, которые держатся более или менее на расстоянии.

Логика и тут понятна – европейцы и американцы как бы говорят: «Мы вас к себе не тянем, можете строить у себя в стране любую систему управления, главное - соблюдать какие-то разумные приличия, не расстреливать людей на улицах и не вешать противников на фонарных столбах. Если при этом у вас будет сильная экономика или большие природные богатства, мы будем с вами сотрудничать, не обращая внимания на особенности вашей системы. В конце концов, это ваше дело, персональное. Но если вы стремитесь стать частью нашего сообщества, то тогда вам придется соответствовать нашим же критериям и стандартам».

В этом контексте быть просто «их сукиным сыном» - недостаточно. На первый план выходят именно они – многократно, всеми на свете, громко высмеянные, обруганные последними словами ценности.

Есть такая страна на постсоветском пространстве – Узбекистан. Страна большая, богатая, чрезвычайно важная в регионе, граничащая с Афганистаном, имеющая там крупную диаспору. Страна, с которой Запад всячески заигрывал и стремился дружить, не смотря ни на что.

Все так бы и было, но в 2005 году там произошли кровавые события в Андижане, которые привели к резкому охлаждению отношений между Западом и Ташкентом.

Уж казалось бы, кому какое дело, что там случилось в каком-то там Андижане, который даже специалисты по Центральной Азии вряд ли найдут на карте? Хорошие отношения с Узбекистаном в тысячи раз важнее ста Андижанов.

Но нет. Как уже было сказано, Запад благосклонно относится к странам с более жесткой системой управления в случае, если они нужны, если они не пытаются стать частью европейской системы, и если они не проявляют излишней жестокости.

В случае с Узбекистаном прагматизм снова проиграл ценностям - несмотря на очевидную заинтересованность со стороны Запада, европейцы и американцы сочли, что официальный Ташкент нарушил «третью заповедь» - «не проявляй слишком много жестокости, особенно публично».

В результате, отношения Запада с Узбекистаном резко ухудшились, и улучшаться начали только сейчас. А вы говорите – «сукины дети», нефть-газ, реал-политик...

Соответственно, каждая из постсоветских стран должна выбрать свою модель отношений с Западом, тем более, что европейские и американские правила игры это позволяют – опять таки, если не расстреливать на улицах и не арестовывать целыми селами.

Каждому правительству придется взять на себя ответственность за свой внешнеполитический выбор.

Станете пророссийской страной – тогда все эти разговоры вообще не про вас, у вас совсем другая система, другие правила игры. Хотите стать равноудаленными, иметь хорошие отношения с Россией и Западом, ожидая, что в конечном итоге жизнь сама все решит – что ж, и для вас есть вариант – живите своей жизнью, не рвитесь в евроатлантические структуры, просто соблюдайте элементарные нормы приличия, и тогда все будет замечательно.

А вот если вы выбрали себе путь плотной интеграции с Западом – что ж, настройтесь на то, что легко не будет, и вам придется соответствовать западным стандартам даже там, где вы этого никак не можете...

Быть просто «своим сукиным сыном» не было достаточно даже в те годы, когда это выражение появилось, а уж сейчас – тем более.