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Лига арабских стран: «Иерусалим – красная линия, которую пересекать нельзя»

 

Иерусалим, где находится третья по значимости святыня ислама мечеть Аль-Акса, является «красной линией», которую нельзя пересекать. Об этом в воскресенье заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, передает ТАСС.

По его словам, «Иерусалим является в восприятии арабов "красной линией", которую переступать нельзя, и ни арабы, ни мусульмане не смогут принять посягательство на него". Абу аль-Гейт предупредил Израиль, что применяя насилие против палестинцев в этом городе, он «играет с огнем и стремится поджечь фитиль серьезного конфликта с арабскими странами и всем исламским миром».

Действия израильских властей, как считает генсек ЛАГ, «это попытка установить новый статус священного города». По его мнению, «эти действия направлены не только против палестинцев, они глубоко задевают чувства всех арабов и мусульман».

Накануне несколько сотен мусульман совершили вечернюю молитву у стен Аль-Аксы. Девятый день местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок металлодетекторов. Введение израильскими властями дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

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