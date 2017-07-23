Умер первый легальный советский миллионер

Один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов предприниматель Артем Тарасов скончался на 68-м году жизни, передает Интерфакс.
«Умер Артем Михайлович Тарасов. Эту информацию нам сейчас подтвердила его помощница», - сказали в пресс-службе партии «Яблоко».
В партии отметили, что о причине смерти, дате и месте прощания семья Тарасова сообщит в понедельник.
Артем Тарасов родился в Москве 4 июля 1950 года. В 1989-м был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, в 1990 году - народным депутатом РСФСР. Первый советский предприниматель, который легально стал миллионером.