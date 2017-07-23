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В Армении продолжается антироссийская волна Заявление депутата Ашотяна

Автор: Отдел информации 

«Объяснения российской стороны по поводу продолжающихся поставок оружия в Азербайджан не выдерживают критики и не являются убедительными», - заявил накануне на пресс-конференции в Ереване глава постоянной комиссии Национального собрания по внешним отношениям, заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянскую редакцию радио «Свобода».

«В официальных и неофициальных контактах с нашими российскими партнерами наиболее острым вопросом повестки двусторонних отношений остаются продолжающиеся поставки российского вооружения в Азербайджан», - заявил Армен Ашотян.

Он подчеркнул, что аргументы российской стороны о том, что это чисто экономические сделки или же возможность контролировать военный потенциал Азербайджана и поддерживать региональную стабильность, «конечно, на наш взгляд, не выдерживают критики».

«Наше стратегическое партнерство с Россией, стратегические союзнические отношения не подразумевают 100-процентное совпадение внешнеполитических повесток… Ни с одной страной, кроме «НКР», у Армении нет абсолютного совпадения внешнеполитической повестки. Это очевидная истина», - в частности, отметил зампредседателя правящей партии Армении.

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