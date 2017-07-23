Предвижу возмущенные крики с одной стороны, мол, с чего бы это? У нас вроде бы никто с голоду не пухнет! Нищих – один-два, и обчелся. И те профессиональные попрошайки, коих во все времена хватало…

Но слышен и одобрительный гул - с другой стороны, такой, знаете ли, нарастающий, мол, давно пора, давай, гони правду-матку! Так и быть: все скажу как есть. Но прежде давайте разберемся во всем по порядку.

Что же это такое - бедность?

Может, это то же, что взятый на вооружение еще в давние советские годы эвфемизм «необеспеченные слои населения?» Впрочем, число синонимов, обозначающих эту неопределенную категорию жителей 10-миллионного Азербайджана (в 2014 году Государственный комитет статистики Азербайджана оценил численность населения страны в 9 млн. 477 тыс.) все время растет, и заметьте, я не склонен утверждать, что это связано напрямую с ростом числа неимущих.

Их, неимущих, судя по статистическим отчетам, не то чтобы вовсе нет в Азербайджане, нет, они имеются, но сколько их и где они находятся – никто не знает. Вот с этим все согласны. Если это было бы не так, мы бы знали по именам всех аналитиков, исследователей, статистиков, которые докопались до причин неиссякаемости этого общественного явления – роста бедных, очень бедных и совершенно обездоленных соотечественников. А сведений об этом – практически ноль, стало быть, и бедности – тоже ноль в пределах АР.

Кстати, справедливости ради надо бы сказать, что не так уж много информации и о преуспевающей части населения. Сколько их, кто они, за счет чего они разбогатели и как их после этого называть: миллионщиками, миллиардерами, миллионерами, просто по старинному богатеями-мошенниками – никто не знает.

Простой вопрос, заданный haqqin.az недавно полицейскому чиновнику «Откуда у его 24-летнего отпрыска Cayenn Porsche стоимостью 200 тысяч долларов?» остается без вразумительного ответа. Хотя следствие ведется. И судя по всему, еще не скоро потеряет свою актуальность. Можно лишь с определенной точностью утверждать, что число богатых многократно превосходит тех, кого с чьей-то легкой руки записали в «беднейшие слои населения».

Если это действительно так, то мы с вами прозевали социальную революцию, о которой человечество мечтает со времен Спартака и даже ранее того. Все это напоминает старый анекдот, рожденный с нападением гитлеровской Германии на СССР.

Через пару месяцев, когда немцы стремительно приближались к советской столице, некий москвич выскочил с утра на улицы с криками «Ура! Мы победили!» Разумеется, он был тут же схвачен как подлый паникер и провокатор. Однако его объяснения столь нестандартного поведения озадачили бдительную советскую милицию.

«Я с первого дня веду учет сбитых немецких самолетов. По сообщениям ТАСС ежедневно под огнем наших артиллеристов и «сталинских соколов» гибнет 100-120 «Мессершмидтов». Сегодня их число перевалило за 3000. Именно столько их было на вооружении фашистов, опять же по сообщению ТАСС. Таким образом, Гитлер остался без авиации! Такая же картина с танками. Ура-а-а!»

Странно, что никто из наших соотечественников до сих пор не выскочил на улицу с криком «Ура! Бедности капут!». Недавно в одном из хлебных магазинов Мардакян я стал свидетелем разборки между продавщицей и пожилой покупательницей. Продавщица доказывала, что она не может дать ей до зарплаты очередную буханку, посколько три предыдущие остаются неоплаченными… И при этом она размахивала толстой тетрадкой, испещренной фамилиями рядовых мардакянцев.

Даешь День национальной сытости!

Я нисколько не сомневаюсь в столь оптимистическом исходе борьбы с бедностью. Меня волнует другое: каким образом наши статисты определят, что их бедные, очень бедные и абсолютно бедные соотечественники окончательно перевелись на благословенной азербайджанской земле?

Может, услужливый и оперативный бакинский мэр соберет эти последние, жалкие остатки неимущих на торжественное заседание бедняцкой общественности и представит сытым поименно всех экс-бедняков. И порадует родную республику, что ему, наконец, удалось сделать то, что оказалось не по силам ни шахам, ни ханам, ни царям российским, ни правительству АДР, ни Компартии Азербайджана, не говоря уже о мейданутых лидерах приснопамятного НФА: в Баку не осталось ни одного малоимущего!

А может, Кабмин назначит последней группе бедняков министерскую зарплату и таким образом можно будет доложить народу, мол, с проклятьем прошлого – бедностью - покончено раз и навсегда!

Кстати, этот день можно будет назвать Днем национальной сытости, сделать его праздничным и каждый год устраивать всенародные гуляния. Вопрос этот не простой, поскольку перед тем как ликвидировать окончательно бедность, нужно договориться, кого можно в Азербайджане считать бедняком. Можно, кстати, воспользоваться критериями Мирового банка по абсолютной бедности. Все, между прочим, очень просто - согласно упомянутым критериям бедностью считается житие на сумму около двух долларов в день. Недавно моего соседа после известных пертурбаций в МБА пригласили, как он объявил истосковавшейся по престижной работе супруге, на административную работу в один из крупнейших банков страны. «С окладом 600 манатов в месяц!», - с приличествующей случаю торжественностью объявил он молодой жене. Та, разумеется, немедленно возликовала, и на то имелись серьёзные основания, потому как все ее близкие и просто знакомые - врачи, школьные учителя, не говоря уже о разного рода инженерах, живут на 200-300 или чуть более манатов. В лучшем случае.

И в заключение этого сюжета. Мои знакомые в Ирландии – пенсионеры, бывшие простые почтовые служащие, заказывают обеды на дом в ресторане, ежегодно совершают туристические выезды по странам континентальной Европы и помогают своим внукам-студентам. Как это у них получается – ума не приложу. Пока я ломал голову над этими парадоксами, пришло сообщение, что тысячи наших сограждан в результате повышения цен обрели новый социальный статус, не имеющий пока точного названия. Сами они описывают свое положение следующим образом: «Зарплата вроде высокая, а жить не на что…»

«Бедность - не порок, а несчастье»

Это не я придумал. Так разъяснял смысл данного социального явления Вл.Даль. Увы, без Даля невозможно понять, к какой категории отнести наших пенсионеров, их, между прочим, что-то около одного миллиона 300 тысяч. И живут они на 189-210 манатов. Это чуть более 100 долларов. Получается, почти ежедневно он может расходовать не более трех долларов. И это при средней цене на хлеб в 50 копеек, масла 17, мяса 10-14 манатов. Если вы думаете, что этот перечень и есть прожиточный минимум, то вас ждет горькое разочарование.

Согласно нынешним международным стандартам это малознакомое для большинства населения Азербайджана понятие включает: квартплату, услуги ЖКХ, питание, одежду, транспорт и не включает оплату высшего образования детей, медицинские услуги, поскольку они у нас вроде бы бесплатные. Как растянуть 189-210 манатов на целый месяц? Не поленитесь, подсчитайте, сколько у нас по районам фамилий в тетрадках хлебных лавок? Если не считать, конечно, бывших депутатов, министров и прочих должностных лиц, практически каждый десятый житель страны наверняка может быть увековечен таким вот прискорбным образом.

Однако не надо пугаться, падать в обморок, ругать Кабмин. Ибо имеются разные измерения бедности, как и богатой сытости. Опять же обратимся к Далю, потому как данная тема у любого азербайджанского чиновника вызывает изжогу. А Даль словоохотливо и предельно точно разъясняет, что состояние бедности есть недостаточность, неимущество, убожество, скудость, нищета, голь, нагота – именно в такой последовательности. И для пущей ясности великий лингвист добавляет: «Бедность не порок, а несчастье». Так сколько же у нас накопилось несчастий, уважаемый Госкомстат? Нет ответа…

Когда мы догоним брунейцев

Недавно разговорился со старым знакомцем, успешным, между прочим, врачом. Стоматолог оказывается мечтает выехать хотя бы в Бруней. «Там высокий уровень ВПП, - объяснил свой странный замысел он. – Выше, чем в США». Вот этого-то я никак не мог себе представить. Ведь ВПП, а если быть точным - валово́й вну́тренний проду́кт - отражает рыночную стоимость всех товаров и услуг. Это я к тому, что дело не только в пенсионерах. Мне как-то безразлично, почему США только на 12-ом месте в мире по уровню ВВП. Но почему в пятерке самых успешных в этом плане государств - Катара, Макао, Люксембурга, Кувейта и Брунея, которого на карте не всякий отыщет - нет Азербайджана - мне непонятно. Как и непонятно другое – каков законодательно принятый прожиточный минимум населения республики. В России он действует уже 20 лет. А у нас? Как известно, он определяется на основании потребительской корзины. Скажете, о чем это я?

Очень просто: если доходы ниже стоимости потребительской корзины, то данная семья или слой населения живут в бедности. Глубокой-преглубокой. Так принято считать в международной практике. И точка. В США потребительская корзина включает 300 наименований продуктов и услуг, во Франции и Великобритании - 250, в Германии - 475. А сколько их в вашем семейном рационе?