Пока тюремные стражники прямо в зале суда избивают политзаключенных, а полицейские мордуют людей на мирных шествиях, пока матери оплакивают погибших в бессмысленной войне сыновей, пока коренных жителей Еревана вышвыривают на улицу, дабы в элитном районе возвести особняки для чиновников, не говоря уже о том, что весь народ стонет под игом коррумпированной власти, а никто и ухом не ведет, чтобы оказать хоть какую-то помощь, Арман Татоян, омбудсмен Армении, то есть главный защитник справедливости и заступник простого люда, напялив стильный галстук и брендовый костюм, распаляется на видеоконференции в Facebook, как он и его команда неведомо кого оградили, закрыли грудью, спасли, обогрели и даже накормили.

Что ж, даже люди, в самой малой мере не обладающие талантами известного по сериалу «Обмани меня» доктора Лайтмана, моментально обличающего лжеца, в который раз убедились, что «защитник», состоящий на службе не у народа, а у террористов, именуемых властью, под стать своим хозяевам.

«Благородный Робин Гуд» Татоян не понаслышке знает всю кухню государственной политики – и судьей побывал, и замминистра юстиции, так что было время присмотреть для себя более выигрышную, а главное - выгодную роль омбудсмена. Это во всех отношениях проверенный кадр преступной власти. Кадр, прошедший огонь, воду и медные трубы Кассационного и Конституционного судов. И вот дорвался-таки до собственного кресла. Впрочем, не зря же он магистр школы права Пенсильванского университета, кандидат юридических наук, полиглот и, наконец, беспартийный! Особенно важно последнее – это так предусмотрительно, хотя и небезопасно, быть формально ни к кому не примкнувшим.

Казалось бы – ох и ах, наконец, в Армении появился деятель отнюдь не мелкого уровня, жутко образованный, да еще и не состоящий в правящей РПА. Но оказалось, партийный билет либо его отсутствие, и ученые регалии – не показатель. А чего было ждать, если Татояна избрал парламент, в котором от РПА – большинство. Неужели удостоившие его такого чреватого скандалами поста власти могли допустить, чтобы Татоян был с ними не одной породы, то есть шкурником и лжецом.

Ну и плюс обязательная для всех материальная составляющая - за каждую позицию строго по меню. Правительство, которое продает корочки полномочного посла своего государства за полмиллиона баксов, никогда не предоставит ни одной должности на халяву, хоть самому распрекрасному специалисту, тем более самим же взращенному кадру, который был свидетелем и участником его махинаций. Значит, Татоян и здесь не подкачал, продемонстрировал свою финансовую состоятельность.

И омбудсмен оправдал надежды властей, в грязь лицом перед своими хозяевами не ударил. Он врет как дышит, натренированно и четко. Хотя и не настолько, чтобы как можно было бы ожидать от такого профессионала, постараться скрыть это. Даже не будучи физиономистом, можно заметить, несмотря на отвлекающий галстук, напряженный взгляд, бегающие глазки и морщинистый лоб. Всей своей позой Татоян астрально отражал удары слушателей на ФБ, которые в комментариях откровенно издевались над ним. Люди констатировали действительность: верно служишь; четко исполняешь; знаешь лучше всех; хватит лгать, ты уже и так нравишься своим хозяевам, раз ты там и др.

А вопросы были и того хлестче: есть ли в Армении политзаключенные, когда посадите Сержика и Сашика, ты-то сам можешь сделать хоть что-то для «Сасна црер»? Кстати, превалировала именно тема «Сасна црер», и на все Татоян изрекал осторожно-обтекаемые ответы. К примеру, «следствие не окончено, детали уточняются…»

После столь непрофессионального ответа юриста Татояна преподававшие ему в Школе права Пенсильванского университета профессора должны незамедлительно подать в отставку.

А под конец омбудсмен вообще признал свою беспомощность, заявив, что институт защитника прав человека в Армении необходимо укреплять, а полномочия расширять, так как сейчас он «фактически ничего не может сделать, чтоб повлиять на ход следствия и судопроизводства». То есть, в Армении не офис омбудсмена контролирует, как это следует по Конституции, правительственные учреждения, полицию, суд и т.д., а они его.

За что тогда «защитник» и его сотрудники получают зарплату? Ответ очевиден: чтобы покрывать преступления властей, создавая перед собственным народом и международной общественностью иллюзию действенности закона и правосудия в стране.

Небольшая цитата о правах и обязанностях омбусмена: «В отличие от других чиновников, омбудсмен осуществляет контроль и ведёт расследование с точки зрения не только законности, но и справедливости. Деятельность омбудсмена не ограничивается рассмотрением жалоб и заявлений граждан. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо в случаях защиты интересов лиц, неспособных самостоятельно отстаивать свои права, уполномоченный вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры».

«Соответствующие меры» – ключевая позиция. При наличии связей и рычагов в международном сообществе и тесного взаимодействия с ними Татоян мог хотя бы попытаться расчистить от криминалитета те структуры, которые ему подконтрольны. Значит, не хочет. А если даже и захочет, то не сможет, так как от «собственной инициативы» давно отказался, продав душу преступным властям за хлебное местечко.