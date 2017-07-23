Темпы ребалансировки рынка нефти могут ускориться во второй половине 2017 года, сказал журналистам в куларах заседания министерского комитета "ОПЕК+" генсек картеля Мухаммед Баркиндо, передает ТАСС.

"Мы думаем, что темпы ребалансировки рынка, возможно, замедлятся относительно наших ожиданий, но восстановление продолжается. Возможно, темпы снижения мировых запасов нефти ускорятся во втором полугодии", - сказал он. Баркиндо отметил, что, к примеру, в США в трех из пяти регионов уровень коммерческих запасов уже почти достиг средних за пять лет уровней.

"Я говорил с компаниями, запасы продолжают снижаться", - заключил он.

Баркиндо подчеркнул, что ОПЕК ждет возвращения на рынок нефти Ливии и Нигерии.

"Нигерия и Ливия показали высокую степень сотрудничества. Они предоставили нам все цифры и были очень честны относительно трудностей, с которыми столкнулись. ОПЕК солидарен с этими странами. Мы ждем, что они преодолеют все трудности, вернутся на рынок, потому что каждый добытый ими баррель будет нужен рынку", - сказал он.