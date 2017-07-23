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В Турции резко сократили численность генералов

 

Численность высшего командного состава ВС Турции в рамках структурных реформ, проведенных после предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года, сократилась на 40 процентов. При этом число генералов и адмиралов в ВС Турции сократилось с 326 до 196, сообщает сегодня агентство Anadolu.

Для устранения нехватки военных были подписаны контракты с 13125 военнослужащими на замещение должностей офицеров и младшего командного состава.

В рамках реформ в военной сфере Министерство национальной обороны Турции приняло решение о создании Университета национальной обороны, в ведение которого переданы турецкие военные училища.

В то же время резко выросло число абитуриентов, подавших документы для поступления в военные училища.

Если в 2016 году число граждан, подавших документы в Военное училище Сухопутных войск ВС Турции, составило 46736, то в 2017 году - уже 157635.

При этом число абитуриентов, подавших документы в Высшее военно-морское училище, выросло с 33405 (в 2016 году) до 135012.

В училище ВВС Турции в 2017 году подали документы 144169 человек против 27882 - в 2016 году.

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