Главный арбитр Яэль Фалькон, обслуживавший матч четвертого дивизиона чемпионата Аргентины между «Сан-Мигелем» и «Дефенсорес Унидос», спас жизнь футболисту Исаису Олариаге. Об этом сообщает Ole.

После столкновения с соперником Олариаге потерял сознание, у него запал язык. Рефери оказал пострадавшему первую помощь, а затем им занялись медики. Врачи отметили, что футболист выжил благодаря своевременному вмешательству Фалькона.

«Я увидел, что игрок в конвульсиях. Как правило, в таких случаях основной причиной смерти становится запавший язык. Я поставил его язык в безопасное положение, после чего позволил вмешаться врачам», — рассказал Фалькон.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.