Акция протеста в Москве

В Москве стартовало шествие "За свободный интернет", передает РИА Новости.

Ранее мэрия Москвы согласовала с ПАРНАС проведение в воскресенье с 14.00 до 16.00 акции "Марш за свободный интернет"; заявленное количество участников — до 10 тысяч.

Участники акции собрались на Страстном бульваре и намерены пройти по бульварному кольцу до проспекта академика Сахарова. Обстановка на Страстном бульваре сейчас спокойная, полицейские и сотрудники Росгвардии наблюдают за участниками, выстроившись по маршруту следования.