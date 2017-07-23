Бандитское нападение на турецкого бизнесмена: арестованы четверо граждан Азербайджана

В Турции арестованы четверо граждан Азербайджана, которые совершили налет на бизнесмена в поселке Османгази в провинции Бурса, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, 23-летний гражданин Азербайджана Дильгам Багиров, который работал в магазине по продаже сельхоз удобрений, вместе с еще тремя гражданами Азербайджана, ограбил владельца этого магазина Экрема Санджара. Они, связав бизнесмена по рукам и ногам, отобрали у него все ценности.

Грабители затем добрались до международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле, где и были задержаны полицией.

В ходе расследования было установлено, что Дильгам Багиров выдал себя за гражданина Турции Бильге Багрола. 22 июля Дильгам Багиров вместе со своим работодателем 49-летним Экремом Санджаром отправились в оливковую рощу, принадлежащую бизнесмену. Там Д.Багиров сказал Э.Санджару, что трое его друзей ищут работу и попросил бизнесмена помочь им. Э.Санджар согласился встретиться с молодыми людьми. Тогда Д.Багиров позвонил, и вскоре трое его друзей приехали в рощу. Сразу же после их прибытия, преступники избили Э.Санджара, а потом ограбили его. Преступники завладели всеми кредитными картами и чековыми книжками бизнесмена.

Затем, грабители вывезли связанного бизнесмена за пределы поселка, и там выбросили его в глубокий овраг. После того, сняв все деньги с кредитных карт Э.Санджара, преступники покинули Бурсу.

Раненого бизнесмена нашли местные жители и сообщили об этом полиции. После того, как сотрудники полиции допросили бизнесмена, была начата совместная с жандармерией операция по поимке преступников. Был установлен регистрационный номер автомобиля такси на котором грабители добрались до Стамбула. Сотрудники полиции дозвонились до водителя такси, и он сказал, что довез молодых людей до аэропорта Ататюрка.

Сотрудники полиции Бурсы связались с полицией аэропорта, которая и задержала преступников. Ими оказались 23-летний Дильгам Багиров, 26-летний Махал Ахмедов, 23-летний Шахадат Байрамов и 23-летний Рашад Вализаде. Их вернули под конвоем в поселок Османгази, в котором они совершили преступление, и завтра, 24 июля они предстанут перед судом, который примет решение о мере пресечения в виде ареста.